Житель Подмосковья выставил "полотенце-друга" на продажу за 50 тысяч рублей

По словам автора объявления, Евгений Полотенцев — отличный собеседник: он умеет слушать, хоть и немногословен.

Российские пользователи Сети обнаружили необычное объявление — о продаже полотенца по имени Евгений за 50 тысяч рублей. В описании сказано, что Евгений Полотенцев — не просто полотенце, а друг, который ищет нового хозяина. Лайф связался с автором объявления, чтобы узнать детали.

— Если бы я выставлял полотенце, я бы выставил другую цену. Я здесь не за деньгами. Мы с ним многое пережили вместе. Он был со мной очень-очень долго. На данный момент я не могу дать Евгению ту жизнь, которую он заслуживает, — рассказал 18-летний Спартак Ф.

По словам молодого человека, Евгений Полотенцев живёт с ним уже восемь лет и "развит не по годам". Автор отметил, что его друг немногословен, но зато умеет слушать. А теперь Евгений якобы хочет в свободное плавание, поэтому объявление и появилось в Интернете.

— Он слишком долго со мной живёт, ходит в одни и те же места, локации. Становится меньше мероприятий, куда я его могу взять. Друзья не сильно понимают моё общение с полотенцем. Для них это выглядит, мягко говоря, странно, — рассказывает автор объявления.

Ранее в Интернете было найдено объявление о продаже бракованной монеты номиналом в два рубля за миллиард рублей. А позже эксперты оценили брак и назвали истинную стоимость лота.