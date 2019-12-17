Из-за болезни, которую артистка так и не назвала, она сильно постарела и сбросила вес.

Певица Марина Хлебникова призналась, что неизлечимо больна. Об этом она рассказала в интервью изданию "Собеседник".

Артистка сообщила, что живёт с болезнью уже давно — первые признаки появились в далёком 2005 году. Из-за болезни Хлебникова сильно потеряла в весе и стала выглядеть старше своего возраста. При этом певица так и не раскрыла названия болезни.

— Болезнь была и есть. Был период, когда не могла не только работать, но даже встать с кровати. Но я не собираюсь об этом трезвонить на весь мир. Это моё личное, — отметила артистка.

Хлебникова не отчаивается. Она вернулась на сцену, поёт на концертах и, как она сама рассказала, мечтает о внуках.

В прошлом году певицу госпитализировали с невротической реакцией после смерти её бывшего мужа. Позже Хлебникова в одном из интервью призналась, что не знает, сколько ей осталось жить.