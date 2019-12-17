В Раде посчитали убытки от закупок "европейского" газа

Отмечается, что в схеме были задействованы также влиятельные силы из США, с которыми делилась часть прибыли.

Со времён отказа Украины покупать российских газ для внутренних нужд, Незалежная переплатила около $1,5 млрд за поставки по реверсным схемам из Европы, которые были присвоены причастными к "Нафтогазу" людьми. Об этом заявил депутат Верховной рады Андрей Деркач в эфире телеканала ZIK.

По его словам, с 2015 по 2018 годы газ в Европе стоил 211 долларов за тысячу кубометров, однако Киеву он доставался по 245 долларов. Затем с июля 2018-го по апрель 2019-го года средняя цена в ЕС выросла да 238,5 долларов, тогда как Украина покупала его 288,5 — разница в 50 долларов.

— Большая часть этой суммы осела в карманах организаторов схемы и, предположительно, чиновников "Нафтогаза". Полтора миллиарда долларов денег простых наших сограждан "снефтегазили", — уверен депутат.

Деркач отмечает, что под покупкой европейского газа "Нафтогаз" имеет ввиду закупки того же российского сырья, которое уходит транзитом в Словакию, а затем возвращается обратно, причём с приличной наценкой.

Эту схему по версии депутата, "покрывали" компании родом из США, связанные с вице-президентом Джо Байденом, который, как и входящий в наблюдательный совет "Нафтогаза" Амос Хохштайн, получали часть прибыли. Часть заработаны на газе денег выводилась в офшоры, заявляет Деркач.

Ранее Лайф сообщал, что ЕС признал завершённым создание независимого оператора ГТС на Украине.