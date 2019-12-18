Вассерман оценил вероятность "мистического" подъёма купола над метеоритом

Прежде чем поместить метеорит в музей, его исследовали всеми доступными способами, уверяет знаток.

Знаток передачи "Своя игра", интеллектуал, публицист Анатолий Вассерман прокомментировал Лайфу "мистическое происшествие" в историческом музее Южного Урала. 14 декабря там самопроизвольно поднялся стеклянный купол над фрагментом Челябинского метеорита. Это шокировало и сотрудников учреждения, и посетителей.

Вассерман считает, что самая вероятная версия — это ложное срабатывание электроники либо "внешняя наводка", похожая на сигнал от пульта.

— Теперь, естественно, фирма-производитель будет уверять, что произошло какое-то чудо, потому что им не хочется признать, что оборудование оказалось слишком навороченным и поэтому сработало не так. Но, по крайней мере, это гораздо вероятнее, чем какие-то чудесные свойства самого метеорита, — сказал знаток.

По его словам, прежде чем поместить метеорит в музей, его исследовали всеми доступными способами и не нашли ничего сверхъестественного.

— Камень как камень, а вот ложное срабатывание сложной системы — с таким мне самому доводилось пару раз сталкиваться, ещё когда был программистом. Сожалею, но не вижу поводов предположить что-то сверхъестественное, — подытожил Вассерман.

По версии директора челябинского музея, защитный купол мог самопроизвольно подняться из-за воздействия на электронику собственного магнитного поля метеорита либо сильного внешнего излучения.

— К примеру, метеорит обладает сильным магнитным полем — может, оно как-то повлияло на электрические компоненты подъёмного механизма. Ещё одна версия — сильный электромагнитный сигнал или сочетание таких сигналов извне, в чём-то совпавший с сигналом от штатного пульта, в мегаполисе огромное количество источников электромагнитного излучения, — рассказал URA.ru руководитель учреждения Владимир Богдановский.

Ранее в Сети появилось видео самого инцидента: купол поднялся прямо на глазах у шокированных смотрителей и посетителей.