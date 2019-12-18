"Совесть моя чиста". Хозяин "дома-арсенала" ответил на обвинения в педофилии

Дело возбуждено по статье "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".

Владелец особняка в деревне Химози Ленинградской области Андрей Бовт, который ранее был задержан по подозрению в насиловании своей несовершеннолетней дочери, не считает себя виновным. Об этом он заявил журналистам в суде.

— Этого не было, в этом я невиновен, — уверенно заявил мужчина, отвечая на вопрос, знает ли он, в чём его обвиняют. — Я ничего не делал, я невиновен, совесть моя чиста.

По мнению мужчины, его "сознательно хотят опорочить", чтобы он не выполнял свои "служебные обязанности". Что именно это за обязанности, он пояснить отказался. Лишь уточнил, что это борьба с коррупцией и наркобизнесом, и попросил личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, в особняке, где мужчина жил с семьёй, нашли целый арсенал оружия, в том числе автоматического. Шестеро детей отправлены в больницу. Они жили в грязи и фактически в заточении, почти не выходили за пределы участка.