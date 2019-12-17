Лайф узнал, какое оружие хранилось в "особняке-арсенале" под Гатчиной

Следователи обнаружили в доме несколько автоматов, винтовку, два пистолета-пулемёта, пистолеты Макарова и ТТ, патроны.

Арсенала, который обнаружили сотрудники Следственного комитета в странном доме в деревне Химози Гатчинского района Ленобласти, хватило бы на целый взвод.

Судя по кадрам СК, опубликованным после обыска, в арсенале хозяина особняка нашли четыре автомата Калашникова, винтовку, ручной пулемёт Калашникова, два пистолета-пулемёта "Кедр", пистолет Макарова, пистолет ТТ и большое количество патронов.

Ранее Следственный комитет показал видео из дома, в котором был обнаружен арсенал оружия. Лайф публиковал видео с места событий, а также комментарий местного жителя о семье, проживающей в странном особняке. Кроме того, в отношении хозяина дома СК возбудил уголовное дело по факту сексуального насилия в отношении ребёнка.