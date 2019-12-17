СК показал видео из странного дома с "арсеналом" под Гатчиной

Комната детей, младшему из которых исполнилось всего семь лет, завалена грязью и хламом.

Следственный комитет РФ показал видео из дома в деревне Химози Гатчинского района Ленобласти, владелец которого стал фигурантом дела сразу по двум статьям — "Изнасилование несовершеннолетней" и "Незаконный оборот оружия". Судя по этим кадрам, местом жительства многодетной семьи был строящийся трёхэтажный дом.

Шесть несовершеннолетних детей, младшему из которых всего семь лет, жили с родителями в полупустом доме. Правда, в некоторых комнатах даже слишком много вещей — кухня и детская буквально завалены посудой и хламом, а одно из помещений занято оружием и боеприпасами.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Ленобласти из дома многодетной семьи силовики конфисковали оружие, из коттеджа также вывели детей. Лайф публиковал видео с места событий и комментарий местного жителя. СКР возбудил дело по факту сексуального насилия над ребёнком, живущем в этом доме.