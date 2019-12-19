"Эстафету выходного дня 31 декабря" приняла Иркутская область

Как и в остальных случаях, жители региона будут работать 28 декабря, а канун праздника проведут с родными и близкими.

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ, согласно которому 31 декабря объявляется выходным днём. Информация об этом появилась на сайте областной администрации.

Как и в других российских регионах, жители Иркутской области будут работать в субботу, 28 декабря.

— Распоряжение распространяется на органы государственной власти, предприятия, учреждения и организации. Документ носит рекомендательный характер, — говорится в сообщении.

Ранее эстафету приняли в Амурской области. Там решение об отдыхе в канун Нового года было принято исходя из результатов опроса в "Инстаграме".

"Флешмоб выходного дня 31 декабря" с начала месяца поддержали в большом количестве регионов России. Первыми выходной день перед Новым годом объявили Томская и Кировская области, а также Крым.