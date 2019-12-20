"Илон, у тебя утечка!" Российская CyberLada вызвала восторг в США

Презентация "российской версии" пикапа Cybertruck от компании Tesla прошла не так красочно, как у оригинальной модели за океаном, более того, её и вовсе не было, однако это не помешало ей прославиться далеко за пределами России, вызвав при этом восторг пользователей соцсетей.
— Некоторые скажут, что это подделка, — пошутил @ bryan_horsford.
— Я хочу один! — написала @ deszeppelin_.
— CyberLada! — предлагает название для данной модели @ RSRigda.
— Итак, Илон Маск, когда это открыл Gigafactory 5 (так называются заводы компании. — Прим. Лайфа) в России? — задаётся вопросом @ HybridAire.
— Илон, у тебя утечка... Похоже, кто-то украл твои чертежи, — сыронизировал @ Leonard82303663.
Накануне Лайф публиковал видеозапись, на которой автомобиль с узнаваемым дизайном ехал по МКАД в общем потоке, позже выяснилось, что за проектом стоят российские блогеры, которым детище Илона Маска понравилось, и они решили собрать своё собственное.
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