Лукашенко: Москве и Минску удалось концептуально договориться по энергоносителям

Размышляя о следующей встрече с российским коллегой, он отметил, что готов увидеться с ним "в любое время и в любом месте", если понадобится.

Белоруссия и Россия обсудили основные вопросы о приобретении энергоносителей и в ближайшее время определят их стоимость, заявил президент республики Александр Лукашенко после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Он уточнил, что сегодня министрам экономики Белоруссии и России поручили рассказать о текущей стадии переговоров сторон.

— Естественно, остались самые сложные вопросы. Но только в цифрах — энергоносители. Но концептуально договорились, — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Президент добавил, что в ближайшем будущем Минск приобретёт 20 миллиардов кубометров газа и 24–25 миллионов тонн нефти. Глава республики оговорился, что по газу стороны договорились, что объём покупки может составить и 22 миллиарда кубометров — Лукашенко объяснил, что в этом отношении "ограничений нет". При этом цены не будут превышать уровень, который установился в 2019 году.

— По нефти в течение двух дней будет цена. А по газу, думаю, два-три дня. Во вторник в "Газпроме" специалисты встретятся, и уже будут конкретные цифры. Но в целом цена остаётся на уровне текущего года, — добавил Лукашенко.

Белорусский лидер признался, что все стороны довольны развитием переговорного процесса. Размышляя о следующей встрече с российским коллегой, он отметил, что готов увидеться с ним "в любое время и в любом месте". Пока же главы государств планируют созвониться, чтобы обсудить "пару президентских вопросов".

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин рассказал журналистам об итогах переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по союзному государству.