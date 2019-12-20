В Пентагоне заявили о высоком уровне боевой готовности из-за КНДР

США заявили о высоком уровне боеготовности из-за испытаний ракет в КНДР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Комитета начальников штабов американских ВС генерала Марка Милли.

— Корея является одним из тех мест в мире, где мы всегда поддерживаем очень высокий уровень боеготовности, — сказал Милли.

Генерал также отметил, что Штаты "готовы к чему угодно".

Напомним, в конце ноября КНДР провела пуски ракет сверхбольшого калибра, которые государственный лидер Ким Чен Ын назвал "беспрецедентной в мире мощной системой вооружения". Глава Пентагона заявил, что Северная Корея, скорее всего, продолжит испытания ракет, и это вызывает у США обеспокоенность.