Россия и Украина договорились о продолжении транзита газа

Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа. Об этом журналистам сообщил представитель "Газпрома".

— Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и об урегулировании взаимных требований, — рассказал он.

Напомним, 19 декабря вице-президент Еврокомиссии заявил, что Россия и Украина достигли принципиальных соглашений по газу. Сегодня, 20 декабря, президент России Владимир Путин сообщил, что Москва будет стремиться договориться с Киевом без создания рисков обеим сторонам.