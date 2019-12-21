В Москве станет больше мелких зерноядных птиц благодаря тёплой зиме

В столице к осени следующего года увеличится количество воробьёв, голубей, дятлов и в особенности синиц.

В Москве из-за тёплой зимы может увеличиться популяция мелких зерноядных птиц, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на руководителя проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадима Мишина.

Для таких птиц наступила очень комфортная зима, отмечает орнитолог, с тёплой погодой и отсутствием снежного покрова, благодаря чему птицам остались доступны семена дикорастущих трав.

В среднем в Москве зимой от холода и голода умирает от 50 до 80 процентов популяции мелких зерноядных птиц, а выживают они за счёт своей плодовитости, так как летом успевают вывести по 6–10 птенцов.

Благодаря тёплой зиме, пришедшей в Москву, может выжить больше птиц, и к осени 2020 года ожидается увеличение количества синиц, воробьёв, голубей, дятлов, пищух, поползней, зябликов, оставшихся на зимовку дроздов и скворцов, а также снегирей и свиристелей.

В наибольшей степени стоит ждать увеличения популяции синиц, отмечает Мишин.

Ранее Лайф рассказывал об установившейся в Москве "розовой" зиме. А также мы публиковали советы орнитолога о том, как не дать синицам стать каннибалами в зимний период.