СМИ сообщили о блокировке счетов мужа Заворотнюк

Активы хореографа и фигуриста Петра Чернышёва в одном из российских банков заблокированы по инициативе налоговой службы Санкт-Петербурга, где оформлена его компания, сообщает телеграм-канал Mash.

Заморозка может быть связана с подозрительными финансовыми операциями.

Сейчас мужчина помогает своей супруге Анастасии Заворотнюк, большая часть всех заработанных денег уходит на её лечение.

Напомним, звезда сериала "Моя прекрасная няня" попала в реанимацию в середине сентября в крайне тяжёлом состоянии. Затем появилась информация, что у актрисы опухоль мозга в последней стадии. Однако позже стало известно, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось и её перевели в реабилитационный центр.