S&P обнаружило ещё одну сложность для "Северного потока — 2"

Речь идёт о сложности замены нынешнего подрядчика, который должен уложить трубы на большой глубине в водах Дании.

Судно, которое могло бы доделать укладку труб за приостановившей деятельность из-за санкций компанией Allseas, не может находиться в территориальных водах Дании. Об этом сообщает агентство S&P Global Platts.

Швейцарско-нидерландская компания Allseas, судно которой должно было провести укладку труб для строительства газопровода "Северный поток — 2", приостановила работы в ожидании разъяснений санкций США в отношении подрядчиков.

Как сообщает портал Neftegaz.ru, в качестве альтернативы для продолжения работ российская сторона рассматривает трубоукладочную баржу Fortuna. Однако в S&P заявили, что она не сможет быть допущена в территориальные воды Дании из-за отсутствия системы динамического позиционирования.

Такой системой наделено судно "Академик Черский", которое "Газпром" купил три года назад. Однако сейчас оно находится на Дальнем Востоке и для того, чтобы передислоцироваться в Данию, ему понадобится порядка двух месяцев. Это идёт вразрез с необходимостью достроить "Северный поток — 2" в кратчайшие сроки.

Напомним, 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 год. Среди прочего он включает санкции против строительства газопровода.