Оператор "Северного потока — 2" подтвердил приостановку работ по укладке труб

13

Фото © Nord Stream 2

Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG подтвердил приостановку строительства газопровода компанией Allseas, сообщает ТАСС со ссылкой на оператора.

Allseas приостановила укладку трубопровода до получения юридических, технических и экологических разъяснений, — отметили в Nord Stream 2.

Напомним, ранее в связи с принятием закона о военном бюджете США, включающем санкции, свою работу приостановил один из подрядчиков "Северного потока — 2" — швейцарско-нидерландская компания Allseas. Американские власти потребовали немедленного прекращения строительства газопровода. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это заявление.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×