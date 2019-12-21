Оператор "Северного потока — 2" подтвердил приостановку работ по укладке труб

Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG подтвердил приостановку строительства газопровода компанией Allseas, сообщает ТАСС со ссылкой на оператора.
— Allseas приостановила укладку трубопровода до получения юридических, технических и экологических разъяснений, — отметили в Nord Stream 2.
Напомним, ранее в связи с принятием закона о военном бюджете США, включающем санкции, свою работу приостановил один из подрядчиков "Северного потока — 2" — швейцарско-нидерландская компания Allseas. Американские власти потребовали немедленного прекращения строительства газопровода. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это заявление.
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