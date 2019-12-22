СМИ: Пять украинских компаний подписали контракт с "Газпромом"

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Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Пять украинских компаний подписали контракт с "Газпромом" о поставках топлива с 1 января 2020 года. Об этом сообщает "ЛигаБизнесИнформ" со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке.

Названия компаний и объёмы поставок не уточняются.

Напомним, Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал о сроке нового контракта. Украина же обнародовала протокол трёхсторонней встречи по газу. Алексей Гончарук рассказал, как газовые договорённости с Россией изменят жизнь страны.

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