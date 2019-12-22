В партии Порошенко заявили, что сделка с "Газпромом" угрожает нацбезопасности

Украине не следует заключать никаких прямых соглашений на поставку газа с "Газпромом", так как это представляет угрозу нацбезопасности страны. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев.

— Никаких прямых соглашений с "Газпромом" на поставку газа. Это не вопрос бизнеса, это вопрос национальной безопасности. Объёмы транзита при оговорённой цене должны быть точно больше, чем выход в себестоимость. 40 миллиардов кубических метров в год — мало, — написал он в "Фейсбуке".

Депутат добавил, что в будущем контракте необходимо прописать гарантии со стороны РФ. Кроме того, в соглашении ответственность России за срыв "должна определяться в конкретных цифрах и условиях штрафных санкций".

Ранее Лайф публиковал протокол трёхсторонней встречи по газу, обнародованный Украиной. Также Алексей Миллер раскрыл некоторые детали соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом".