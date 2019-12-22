В Москве покупатель ранил ножом сотрудника Генпрокуратуры за замечание

Подозреваемый задержан, следователи проведут расследование по факту происшествия.

В Москве покупатель продуктового магазина ранил сотрудника Генпрокуратуры за замечание в свой адрес, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Мужчина совершал противоправные действия и прятал продукты, а после того, как представитель ведомства вмешался, достал нож и нанёс тому удар в ногу. Личность пострадавшего не уточняется.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело о разбое, нападавший задержан, в его отношении будут проводиться следственные действия.

Ранее Лайф сообщал, что в Новой Москве в колодце были найдены тела двух рабочих, в их убийстве подозревается тракторист.