В Москве покупатель ранил ножом сотрудника Генпрокуратуры за замечание

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Фото © Flickr/Marco/Zak

Подозреваемый задержан, следователи проведут расследование по факту происшествия.

В Москве покупатель продуктового магазина ранил сотрудника Генпрокуратуры за замечание в свой адрес, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Мужчина совершал противоправные действия и прятал продукты, а после того, как представитель ведомства вмешался, достал нож и нанёс тому удар в ногу. Личность пострадавшего не уточняется.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело о разбое, нападавший задержан, в его отношении будут проводиться следственные действия.

Ранее Лайф сообщал, что в Новой Москве в колодце были найдены тела двух рабочих, в их убийстве подозревается тракторист.

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