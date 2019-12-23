"Википедия" заблокировала страницу фильма "Один дома 2" из-за импичмента Трампа

Один из пользователей решил остроумно пошутить над эпизодической ролью Трампа в картине, написав, что это единственный актёр фильма, подвергшийся процедуре импичмента.

Страницу фильма "Один дома — 2: Затерянный в Нью-Йорке" в "Википедии" заблокировали из-за того, что неизвестный пользователь добавил в описание фильма информацию об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом пишет портал mediaite.com.

Один из фрагментов ленты снимали в отеле "Плаза" в Нью-Йорке в 1992 году. На тот момент им владел 46-летний бизнесмен (ещё не президент) Дональд Трамп. В фильме ему досталась 30-секундная роль: главный герой картины — Кевин — спрашивает проходящего мимо Трампа, как пройти в вестибюль отеля.

Поскольку доступ к редактированию страниц в "Википедии" имеет любой желающий, неизвестный пользователь решил остроумно пошутить над Трампом и добавил в описание фильма строчку: "18 декабря 2019 года Дональд Трамп стал первым актёром фильма "Один дома — 2", который был привлечён к импичменту палатой представителей США".

После этого случая на странице заблокировали возможность свободного редактирования. В Интернете такую реакцию администрации ресурса назвали "началом войны за редактирование" в онлайн-энциклопедии.

Напомним, 18 декабря палата представителей конгресса США проголосовала за отрешение Трампа от должности. По закону теперь дело об импичменте должно перейти в сенат, где уже будет принято окончательное решение относительно судьбы американского лидера.