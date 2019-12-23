"Значительно мягче идёт". Путин оценил поездку на поезде по Крымскому мосту

Президент РФ Владимир Путин дал оценку движению поезда по Крымскому мосту. Глава государства сегодня символически открыл передвижение железнодорожного транспорта по этому сооружению, проехавшись из Керчи в Тамань.

— Значительно мягче идёт, чем автомобили, — отметил президент.

Машинист транспорта рассказал, что у железнодорожников качество полотна оценивается по баллам и 11 — это уже "идеальный путь", а дорога по Крымскому мосту набрала 17 таких баллов.

Пройдя в вагон, Владимир Путин за стаканом чая пообщался с рабочими. Там глава государства подчеркнул, что, по сути, рядом с автомобильным построен второй мост.

Напомним, 18 декабря железнодорожная часть Крымского моста была официально признана достроенной. Первый пассажирский поезд пройдёт по Керченскому мосту в ночь на 25 декабря.

Ранее четыре года строительства Крымского моста показали в одном видео.