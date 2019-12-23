"Значительно мягче идёт". Путин оценил поездку на поезде по Крымскому мосту

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Президент РФ Владимир Путин дал оценку движению поезда по Крымскому мосту. Глава государства сегодня символически открыл передвижение железнодорожного транспорта по этому сооружению, проехавшись из Керчи в Тамань.

Значительно мягче идёт, чем автомобили, — отметил президент.

Машинист транспорта рассказал, что у железнодорожников качество полотна оценивается по баллам и 11 — это уже "идеальный путь", а дорога по Крымскому мосту набрала 17 таких баллов.

Пройдя в вагон, Владимир Путин за стаканом чая пообщался с рабочими. Там глава государства подчеркнул, что, по сути, рядом с автомобильным построен второй мост.

Напомним, 18 декабря железнодорожная часть Крымского моста была официально признана достроенной. Первый пассажирский поезд пройдёт по Керченскому мосту в ночь на 25 декабря.

Ранее четыре года строительства Крымского моста показали в одном видео.

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