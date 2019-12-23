В Липецкой области две сестры-школьницы утонули, провалившись под лёд

Почему дети оказались не реке без присмотра в условиях аномально тёплой зимы, выясняют следователи.

Трагедия произошла в минувшие выходные в Добринском районе Липецкой области. Две сестры в возрасте 7 и 11 лет пошли на реку Матрёнку покататься на санках и провалились под тонкий лед. Тревогу забил их брат, когда девочки не возвращались слишком долго. Вскоре тела погибших школьниц были обнаружены в ледяной воде.

— Проводится комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, условий воспитания и проживания в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщает пресс-служба СКР по региону.

Ведомство официально предупредило школьников и их родителей об опасности выхода на лёд, тем более в условиях аномально тёплой зимы.

Ранее Лайф писал, что под Волгоградом два мальчика провалились под лёд, один из них погиб. В Ивановской области на днях произошла похожая трагедия. Восемнадцатилетняя девушка и её семилетний брат провалились под лёд и утонули.