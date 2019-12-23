Киев выразил протест из-за поездки Путина по Крымскому мосту

Киев по-прежнему считает полуостров своей территорией и ждёт уведомлений от Москвы о таких визитах.

МИД Украины выразил протест в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым, а также его участием в запуске железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Украинские дипломаты негодуют в связи с тем, что визит российского лидера на полуостров не был согласован с Киевом. Крымский мост там также называют построенным без разрешения властей Украины.

Киев призывает Москву прекратить "противоправную деятельность" в Крыму и Севастополе.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказались более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.