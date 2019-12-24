Демократы США не исключили вероятность нового импичмента Трампа

Предполагается, что это будут статьи других обвинений, но подробности пока что не разглашаются.

Демократическая партия США не исключает вероятность того, что президенту Дональду Трампу могут выдвинуть обвинение по новым статьям импичмента. Об этом сообщает Fox News.

Противники Трампа надеются получить новые факты возможных злоупотреблений президента, заслушав доклад бывшего юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана.

— Если показания Макгана помогут укрепить нашу уверенность в том, что президент Трамп совершал преступления, которые не учитывают даже статьи, утверждённые палатой, комитет будет действовать сообразно — в том числе, если это станет необходимо, предлагая к рассмотрению новые статьи импичмента, — указано в заявлении демократов.

Напомним, что 25 сентября текущего года палата представителей конгресса США инициировала официальное расследование в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Поводом стали подозрения о том, что он злоупотребил служебным положением, якобы пообещав помощь Украине в обмен на разбирательства по поводу дела Джо Байдена и его сына. Первые слушания по импичменту прошли в ноябре. 19 декабря палата представителей США объявила Трампу импичмент. Теперь дело за сенатом, где большинство составляют представители Республиканской партии.