Доценту-расчленителю продлили арест до апреля

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Олег Соколов. Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Он проходит психиатрическую экспертизу, а между делом работает над книгой-исповедью.

Доцент СПбГУ Олег Соколов, убивший и расчленивший свою возлюбленную, будет находиться под стражей до 9 апреля 2020 года. Такое решение принял Басманный районный суд Москвы. Защита ходатайствовала о домашнем аресте.

Напомним, Олег Соколов убил свою аспирантку Анастасию Ещенко в ночь на восьмое ноября. С погибшей его связывали романтические отношения. На следующий день, девятого ноября, Соколова задержали, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку.

Сейчас историк находится в Москве в Центре психиатрии и наркологии имени Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Она продлится до следующего года. Доцент пока попросил бумагу и ручку для написания книги-исповеди.

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