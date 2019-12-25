Мандаринка и бокальчик любимого игристого. Бузова записала новогоднюю песню

Спустя несколько часов с момента релиза песня уже поднялась на третью строчку в чарте iTunes.

Популярная российская певица Ольга Бузова выпустила новый трек "Мандаринка" вместе с блогером Давидом Манукяном (Dava), которого уже некоторое время называют её новым бойфрендом.

— Этой песней мы хотели напомнить вам, что впереди праздничные дни, и максимально поднять настроение этой доброй, весёлой новогодней песней, — говорится в подписи певицы к публикации.

Незамысловатый текст песни под весёлый мотив рассказывает о приближении главного торжества этой зимы, о тех, кого хотят забрать в Новый год и, конечно же, об одном из ключевых угощений — мандаринках.

Спустя несколько часов с момента релиза песня поднялась на 3-ю строчку в чарте iTunes, что не могла не заметить сама исполнительница и сразу же рассказала об этом подписчикам в "Инстаграме".

Ранее Лайф сообщал, что Бузова сняла клип на провалившийся "хит", заставив фанатов страдать ещё больше.