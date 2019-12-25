В Татарстане прокуратура признала учения МВД по "разгону" школьников опасными

Привлечением детей в качестве статистов сотрудники полиции поставили под угрозу безопасность жизни и здоровья учащихся.

По итогам проверки сообщений об учениях полиции на территории одной из школ Татарстана, где в качестве статистов выступили дети, республиканская прокуратура установила, что сотрудники МВД не имели права привлекать к участию несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства на официальном сайте Прокуратуры Татарстана.

— Привлечение несовершеннолетних к учениям личного состава органа внутренних дел являлось незаконным. Причастные к этому должностные лица отдела МВД России по Тукаевскому району и МБОУ "Новотроицкая средняя общеобразовательная школа" поставили под угрозу безопасность жизни и здоровья обучающихся в образовательной организации, тем самым грубо нарушив их права и законные интересы, — говорится в сообщении.

Прокуратура внесла в адрес главы района и начальника ОМВД России по Тукаевскому району представления, поставив вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц. Все материалы прокурорской проверки переданы также в следственные органы.

Как добавили представители ведомства, учения по отработке действий полиции при пресечении массовых беспорядков изначально планировалось провести в парке отдыха "Солнечный" в селе Новотроицкое. В качестве статистов должны были выступить местные активисты, однако по решению полиции и по согласованию со школой учения перенесли на территорию местного учебного заведения, а роль правонарушителей сыграли 12 школьников.

— В ходе учений подростки выполняли роль условных нарушителей общественного порядка, а 17 сотрудников полиции, выстроившись в живую цепь со щитами в руках, отрабатывали действия по пресечению разрыва цепи при столкновении с нарушителями. На месте проведения занятия также присутствовали директор школы и классный руководитель девятиклассников, — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, скандал с учениями полиции в новотроицкой школе разразился, когда кадры с места событий появились в соцсетях. После происшествия начальница районного отдела Министерства образования республики написала заявление об увольнении. Наказали даже главу МВД Татарстана, а его подчинённых, ответственных за случившееся, уволили.