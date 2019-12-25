Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Кабинет министров оставил за собой право отменить запрет в случае угрозы работе объединённой энергосистемы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий импорт электроэнергии из России. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главы государства.

Речь идёт о поставках электричества из РФ по двусторонним договорам. Соответствующий законопроект парламент принял в начале декабря.

— Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке, — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в офисе Зеленского добавили, что в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на Украине кабмин имеет право отменить этот запрет на определённый срок.

Напомним, в конце ноября украинские ТЭС устроили акцию протеста. Чтобы добиться отказа от импорта электроэнергии из России, они временно перестали поставлять электричество. Импорт электричества приостановили, но потом опять запустили, когда энергетики смогли найти лазейку в документах.