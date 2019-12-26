Депутат предложил поощрить аниматоров "самой грустной вечеринки планеты"

Он называет произошедшее "грустным дэнсом" и считает, что слоника, свинку и собаку нужно наградить "за искреннюю любовь к профессии".

Депутат Красноярского городского совета Роман Крастелев предложил поощрить аниматоров, выступавших на фан-мероприятии в преддверии начала чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. Фотографию соответствующего документа он опубликовал в своём фейсбуке.

— Мы считаем, что артисты не виноваты, что мероприятие было организовано из рук вон плохо. Как мы сейчас уже знаем, оно было для того, чтобы привлечь внимание и популяризировать чемпионат России по фигурному катанию. Но этот праздник с аниматорами надо было провести где-нибудь возле катка, — прокомментировал депутат Лайфу.

Крастелев также отметил, что проведение данного мероприятия показало некомпетентность депутата, отвечающего за организацию, в связи с чем будет подниматься вопрос о его увольнении.

Аниматоры же, по его мнению, качественно сделали свою работу, поэтому исполняющие роли свинки, собаки и слоника должны быть представлены к награде "за большой вклад в формирование культурного кода и спортивного образа жизни города Красноярска, а также за искреннюю любовь к профессии".

После ажиотажа в СМИ красноярцы приходили поддержать артистов, выступающих в парке Универсиады. Посмотреть на выступления заходила и настоящая лиса, её визит попал на видео.

Напомним, видео "самый грустной вечеринки планеты" появилось в сети 23 декабря. Выступающие в одиночестве на сцене свинка, слоник и собака быстро стали мемом. Отсутствие зрителей в мэрии Красноярска списали на сильные морозы и рабочие дни. Организаторы заверили, что аниматоров не оставят без гонорара.