Пассажирка упавшего под Алма-Атой самолёта: В тряске начало всё падать

Одна из пассажирок упавшего 27 декабря утром в Алма-Ате самолёта компании Bek Air рассказала телеграм-каналу Mash о подробностях происшествия.

— Мы начали немножко набирать высоту, начало ещё сильнее трясти и в итоге столкновение какое-то было. В тряске начало всё падать... <...> Крики… <...> Кто-то выломал дверь аварийную, и все выбежали, — рассказала Гульнара Кошенова.

Девушка также сказала, что люди старались как можно быстрее покинуть место крушения воздушного судна, потому что им сложно было там находиться.

По её словам, рядом с обломками самолёта было много погибших и пострадавших, в том числе дети.

— Очень много пострадавших... Дети там были... Сломаны ноги, руки, там кровь была, — рассказала Кошенова.

Напомним, самолёт, летевший рейсом Алма-Ата — Нур-Султан, потерпел крушение через несколько секунд после взлёта. По последним данным, погибло 14 человек. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. Россиян среди пассажиров не было. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родственникам и близким погибших.