"Иронию судьбы", холодец и оливье предложили признать наследием ЮНЕСКО

Русское новогоднее застолье, Дед Мороз и Снегурочка, детские утренники и шумные народные гуляния — это то, что отличает нашу страну от всех других.

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил внести русские новогодние традиции в список нематериального культурного наследия человечества. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на письмо, которое парламентарий направил гендиректору ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

В первую очередь, по мнению автора инициативы, высокого титула заслуживает русское новогоднее застолье: салаты оливье и селёдка под шубой, заливное, холодец и даже "Советское шампанское".

Кроме того, наследием предлагается признать творческие и художественные новогодние традиции, такие как массовое проведение детских утренников и ёлок, а также народные гуляния с катанием на санках и игрой в снежки.

— Наличие Снегурочки, внучки Деда Мороза — эксклюзивного новогоднего персонажа-мифологемы, хороводы вокруг нарядной ёлки, которые водят все вместе — дети и взрослые. Традиции новогодних хороводов унаследованы от фольклорно-обрядовых святочных хороводов, этнических ритуалов многонациональной страны, — перечисляет депутат в своём письме.

Список также можно пополнить семейным просмотром (или фоновым присутствием на телеэкранах) традиционного новогоднего фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!".

Отметим, что пару недель назад в список наследия ЮНЕСКО внесли тайский массаж. Этим летом в исторический перечень впервые попала современная архитектура США: под защитой организации оказались дом под водопадом в Пенсильвании и здание Музея Гуггенхейма в Нью-Йорке. Россию своим вниманием в 2019 году ЮНЕСКО тоже не обделило. Так, в список всемирного наследия были включены памятники древнего Пскова. Речь идёт о 17 архитектурных объектах, в числе которых храмы XII–XVII веков и образцы гражданских зданий XVII века.