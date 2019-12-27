Первый ракетный полк "Авангарда" заступил на боевое дежурство

Первый полк с российским ракетным комплексом "Авангард" заступил на дежурство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

— Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о постановке с 10:00 мск 27 декабря 2019 года на боевое дежурство первого ракетного полка, — говорится в сообщении.

Напомним, 26 ноября Россия показала инспекторам из США ракетный комплекс "Авангард". Как отметили в Минобороны РФ, это сделано для того, чтобы обеспечить жизнеспособность и эффективность Договора СНВ. Позднее Сергей Лавров заявил, что Россия готова презентовать и ракетный комплекс "Сармат".