В последние выходные уходящего года москвичи увидят снег

Облачная погода, местами небольшой снег и гололедица на дорогах ожидают Москву в последние выходные уходящего года, 28 декабря, сообщают синоптики.

Температура будет колебаться в пределах от +1 до –1 градуса, к ночи похолодает до –5, ветер северо-восточный, скорость 5–10 м/с.

Москвичей ждёт повышенное давление — 753 мм ртутного столба, к новогодним праздникам столицу атакует "барическая пила".

В Подмосковье чуть прохладнее, днём до –4 градусов, к ночи столбики термометра могут упасть до отметки –8 градусов.

Ранее эксперты рассказали, как безопасно запускать фейерверки без снега, потому что он не торопится выпадать в Центральной России.