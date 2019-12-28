Со всех сестёр Хачатурян сняли электронные браслеты

Все остальные запреты — на пользование интернетом, телефоном, общение с прессой и друг с другом и другие — сохраняются.

Сотрудники ФСИН сняли с ног сестёр Хачатурян электронные браслеты, фиксирующие местонахождение находящихся под домашним арестом девушек. Вчера устройство сняли с ноги старшей сестры Марии, а сегодня со средней и младшей из девушек — Ангелины и Крестины. Об этом Лайфу сообщил адвокат Алексей Паршин.

— В связи с тем, что мера пресечения запрета покидать жилое помещение с 21 часа до 7 утра девочкам не продлевалась, им вчера и сегодня снимали браслеты, вчера сняли Марии, сегодня — Ангелине и Крестине, — сказал он.

При этом он добавил, что другие запретные меры, которые накладывались на девушек ранее, к примеру, на общение с участниками процесса, пользование телефоном и интернетом, сохраняются.

— Мы подали ходатайство об изменении меры пресечения, ждём ответа от него, также ждём от следствия либо от прокуратуры о направлении дела обратно в следствие, — заключил Паршин.

Напомним, Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что больше не могли терпеть издевательств родителя. 3 декабря СКР завершил расследование дела, оно было направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Генеральная прокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по уголовному делу сестёр Хачатурян.