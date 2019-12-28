"Дрожат от страсти". Подруга Бузовой рассказала о новом романе певицы

По словам девушки, ведущая реалити-шоу "Дом-2" счастлива в новых отношениях с молодым блогером.

Подруга телеведущей Ольги Бузовой подтвердила информацию о том, что артистка завела отношения с 26-летним блогером Давидом Манукяном, передаёт "Комсомольская правда".

В последнее время вокруг 33-летней Бузовой ходили слухи, что она наконец-то нашла своего единственного и неповторимого, однако эту информацию ей приходится скрывать до тех пор, пока не закончится романтическое шоу "План Б", где певица искала свою любовь.

Сейчас, когда проект подошёл к концу, исполнительница хита "Мало половин" не выбрала ни одного из участников и в финале шоу призналась, что счастлива в новых отношениях.

По словам коллеги Бузовой, сейчас у неё с Давидом идиллия в отношениях. Телеведущая стала меньше проводить времени с подругами и при случае бежит на ужин с блогером. При этом тот факт, что в этих отношениях мужчина зарабатывает меньше женщины, паре ничуть не мешает.

— Ну и что! Зато они дрожат от страсти, когда рядом друг с другом. Вы не представляете, какая это любовь и обожание! — цитирует издание знакомую телеведущей.

Ранее Лайф писал, что блогера Давида Манукяна, который недавно записал с певицей ещё один трек под псевдонимом Dava, уже некоторое время называли новым бойфрендом Бузовой.