"Дрожат от страсти". Подруга Бузовой рассказала о новом романе певицы

Подруга телеведущей Ольги Бузовой подтвердила информацию о том, что артистка завела отношения с 26-летним блогером Давидом Манукяном, передаёт "Комсомольская правда".
В последнее время вокруг 33-летней Бузовой ходили слухи, что она наконец-то нашла своего единственного и неповторимого, однако эту информацию ей приходится скрывать до тех пор, пока не закончится романтическое шоу "План Б", где певица искала свою любовь.
Сейчас, когда проект подошёл к концу, исполнительница хита "Мало половин" не выбрала ни одного из участников и в финале шоу призналась, что счастлива в новых отношениях.
По словам коллеги Бузовой, сейчас у неё с Давидом идиллия в отношениях. Телеведущая стала меньше проводить времени с подругами и при случае бежит на ужин с блогером. При этом тот факт, что в этих отношениях мужчина зарабатывает меньше женщины, паре ничуть не мешает.
— Ну и что! Зато они дрожат от страсти, когда рядом друг с другом. Вы не представляете, какая это любовь и обожание! — цитирует издание знакомую телеведущей.
Ранее Лайф писал, что блогера Давида Манукяна, который недавно записал с певицей ещё один трек под псевдонимом Dava, уже некоторое время называли новым бойфрендом Бузовой.
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