Шатунов заявил, что Разин шантажом навязался в крёстные его сына

Камнем преткновения между артистами стали права на исполнение песен, которые некогда их объединяли.

Бывший солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов подал в суд на продюсера Андрея Разина, который запрещает ему исполнять репертуар группы. Об этом певец рассказал в эфире программы "Привет, Андрей!".

— У него есть рычаги давления. Я стал заложником этих песен, правами на которые он обладает. Пользуясь этой ситуацией и манипуляциями, он заставил меня сделать его крёстным моего сына, — поделился Шатунов.

Музыкант также возмущён тем, что сам Разин "исполняет" на концертах легендарные хиты "Ласкового мая" под фонограмму с голосом Шатунова, тем самым обманывая зрителей.

Напомним, 15 августа продюсер музыкального коллектива "Ласковый май" Андрей Разин в посте в "Инстаграме" сообщил о решении Юрия Шатунова отказаться от исполнения репертуара группы. Разин написал, что музыкант якобы заявил, что "уже перерос и не хочет исполнять на своих концертах" старые хиты. Директор Шатунова же заявил, что продюсер, как правообладатель, просто запретил ему выступать с этими песнями.