17-летний лжеполицейский отсидел пять суток за ношение формы

По информации Лайфа, 17-летний Иван Г., который больше года переодевался в форму старшего лейтенанта, выдавая себя за полицейского, всё-таки понёс наказание. Когда молодого человека задержали после неудачной спецоперации в борделе, он отсидел пять суток в изоляторе за нарушение статьи 17.12 КОАП РФ "Ношение форменной одежды с символикой... правоохранительных или контролирующих органов".

17-летний лжеполицейский отсидел 5 суток за незаконное ношение формы. Ему также пришлось заплатить административный штраф и сдать одежду с шевронами.

Отметим, что в тот же день все сотрудники полиции, с которыми он подружился за время выдуманной службы, стали считать предприимчивого подростка своим врагом.

Напомним, обман раскрылся только тогда, когда юный лжеполицейский пошёл на операцию по борделям с пистолетом. Иван изрядно выпил перед этим и был достаточно агрессивен с проститутками. Когда молодой человек оказался на допросе в Управлении собственной безопасности, у него не оказалось удостоверения сотрудника полиции.