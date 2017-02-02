Трамп заявил, что не смягчал санкции

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что не принимал решений о смягчении санкций, в том числе и в отношении России.

"Я ничего не смягчал", Дональд Трамп о сообщениях об ослаблении санкционного режима против РФ.

Напомним, ранее в документе Минфина США было заявлено об изменении санкционного режима в отношении ФСБ РФ. Позже в Белом доме прокомментировали, что речь идёт об "уточнении ограничительных мер", а не смягчении санкций.

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