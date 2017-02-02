Трамп заявил, что не смягчал санкции

Читайте также

Трамп заявил, что не смягчал санкции

3319

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что не принимал решений о смягчении санкций, в том числе и в отношении России.

"Я ничего не смягчал",

— 

Дональд Трамп о сообщениях об ослаблении санкционного режима против РФ.

Напомним, ранее в документе Минфина США было заявлено об изменении санкционного режима в отношении ФСБ РФ. Позже в Белом доме прокомментировали, что речь идёт об "уточнении ограничительных мер", а не смягчении санкций.

Фото: © REUTERS/Carlos Barria

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!