Полиция не нашла на Курском вокзале опасных предметов

Сотрудники МВД обследовали найденный на путях огнетушитель и пришли к выводу, что он безопасен.

Транспортная полиция, обследовав столичный Курский вокзал, не нашла там предметов, которые могут угрожать окружающим. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Ранее Лайф сообщал, что причиной беспокойства стал огнетушитель, который кто-то оставил на путях. Движение поездов на вокзал было приостановлено, была проведена общая эвакуация.

Подозрительная находка навела сотрудников железнодорожных служб на мысль о недавних событиях в метро Санкт-Петербурга, когда на станции "Площадь Восстания" обнаружили и обезвредили бомбу, замаскированную как раз под огнетушитель.