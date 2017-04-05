Полиция не нашла на Курском вокзале опасных предметов

Транспортная полиция, обследовав столичный Курский вокзал, не нашла там предметов, которые могут угрожать окружающим. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Ранее Лайф сообщал, что причиной беспокойства стал огнетушитель, который кто-то оставил на путях. Движение поездов на вокзал было приостановлено, была проведена общая эвакуация.
Подозрительная находка навела сотрудников железнодорожных служб на мысль о недавних событиях в метро Санкт-Петербурга, когда на станции "Площадь Восстания" обнаружили и обезвредили бомбу, замаскированную как раз под огнетушитель.
- Популярные
- По времени