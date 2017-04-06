Машинист передал собранные для него деньги пострадавшей при теракте в метро

По его словам, женщине, которой ампутировали ногу, очень нужна материальная поддержка.

Машинист взорванного в метро Санкт-Петербурга поезда Александр Каверин передал собранные для него средства пострадавшей во время теракта. Об этом мужчина, который накануне получил государственную награду, рассказал журналистам.

— Мне поступила информация, что какая-то организация собрала деньги для меня в качестве благодарности. Считаю, что мне ничего не надо, и решил передать женщине, которая в данный момент находится в Институте скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, ей ампутировали ногу, — сказал мужчина.

По словам машиниста, сейчас пострадавшей женщине оказывают всю необходимую помощь, однако в будущем ей будут нужны деньги. При этом сумму собранных средств Александр Каверин не уточнил.

Напомним, машинист Александр Каверин вывел повреждённый взрывом состав из задымлённого тоннеля на станцию "Технологический институт", что позволило пассажирам выбраться из вагонов на платформу.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля. В результате 13 человек погибли, ещё более 70 пострадало.