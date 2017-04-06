За подрыв СВУ у школы в Ростове разыскивают мужчину в перчатках

Неизвестный оставил начинённый порохом фонарик, и через несколько минут лишился кисти подобравший его сторож школы.

В Ростове-на-Дону ищут мужчину, который оставил возле школы самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик. Приметы разыскиваемого: на вид 27–35 лет, рост 169–175 см, худощавое телосложение. Он был одет в чёрную куртку, серую кофту с капюшоном, тёмные брюки, на руках были тёмные перчатки.

Ранее в распоряжении Лайфа оказалось видео взрыва. На кадрах видно, как неизвестный мужчина оставляет что-то на земле, а затем скрывается с места. Проходящий мимо сторож школы замечает подозрительный предмет и подбирает его. Устройство внезапно взрывается прямо в руках у мужчины.

У пострадавшего ампутировали кисть одной руки и несколько пальцев на другой. Он получил травму живота и грудной клетки. В регионе решено усилить меры безопасности после случившегося. Возбуждено уголовное дело.