В Ростовской области усилят меры безопасности после взрыва у школы

После взрыва самодельного взрывного устройства СК РФ уже возбудил уголовное дело.

После взрыва возле школы в Ростове-на-Дону в области усилят меры безопасности, соответствующие поручения уже получили министерства и ведомства региона, а также главы муниципальных образований области, сообщила Лайфу начальник отдела информационной политики в социальной сфере правительства Ростовской области Ольга Трошкина.

— В рамках обеспечения антитеррористической безопасности граждан области осуществляется комплекс мероприятий во взаимодействии с правоохранительными службами региона с целью недопущения происшествий в местах массового скопления людей, в том числе детей, — пояснила Трошкина.

Ранее стало известно, что сегодня утром у образовательного учреждения взорвалось СВУ, замаскированное под фонарик. В результате инцидента серьёзные ранения получил сторож. Прибывшей бригадой медиков он был экстренно госпитализирован. По факту ЧП уже возбуждено уголовное дело. Лайф опубликовал видео взрыва.