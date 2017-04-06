Опубликовано видео взрыва у школы в Ростове-на-Дону

В распоряжении Лайфа оказалось видео взрыва, который произошёл сегодня утром возле школы в Ростове-на-Дону. На кадрах видно, как неизвестный мужчина оставляет что-то на земле, а затем скрывается с места. Проходящий мимо, предположительно, сторож школы замечает подозрительный предмет и подбирает его. Устройство внезапно взрывается прямо в руках у мужчины.

Ранее стало известно о том, что у школы в Ростове-на-Дону взорвалось СВУ, замаскированное под фонарик. По данным экспертов, оно было начинено порохом. В результате инцидента серьёзные ранения получил сторож. Прибывшей бригадой медиков он был экстренно госпитализирован. По факту ЧП уже возбуждено уголовное дело.