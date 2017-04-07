Клинцевич: США хотели проверить в Хомсе свой новый "Томагавк"

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Клинцевич: США хотели проверить в Хомсе свой новый "Томагавк"

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

По мнению члена Совета Федерации, американские военные пытались показать мощность своих ВМС.

Ударив ракетами по Сирии, США нарушили как конституцию, так и международные нормы. Об этом Лайфу заявил первый заместитель председателя Комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

— Есть некоторые интересы Соединённых Штатов, и они определены. Кроме демонстрации доминирования и силового позиционирования для США важна военно-техническая составляющая. В Хомсе они проверили свой новый "Томагавк", — сказал Клинцевич.

Напомним, сегодня рано утром американские ВМС выпустили 59 ракет по аэродрому в сирийской провинции Хомс. Губернатор Хомса Талял Барази заявил, что данная авиабаза использовалась армией Сирии для борьбы с террористической группировкой ИГИЛ*.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.

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