"Дочка" Сбербанка заявила о решении уйти с рынка Украины

Финансовое учреждение сообщило, что развитием бизнеса будет заниматься новый инвестор.

Украинское акционерное общество "Сбербанк" официально заявило о том, что уходит с украинского рынка. Сообщение об этом опубликовано на сайте финансового учреждения.

— Долгосрочные негативные тенденции в экономической жизни Украины создали предпосылки для принятия Сбербанком решения об уходе с украинского рынка, — отмечается там.

В числе ставших причиной такого решения событий указаны введение санкций властями Украины, "агрессивные и настойчивые действия со стороны "Национального корпуса". Подчёркивается, что всё это активизировало "переговорный процесс с покупателем актива Сбербанка на Украине".

— С новыми акционерами банк продолжит развитие в Украине, выполняя все обязательства перед клиентами и сохраняя высокое качество сервиса, — отметили в учреждении.

Руководство банка подчёркивает, что в связи с подписанием между Украиной и МВФ меморандума и уходом Сбербанка с украинского рынка, любая агрессия в отношении представительства будет расценена как умышленное нанесение вреда украинским вкладчикам и государству в целом.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 130 миллионов рублей. Отделения банка не раз подвергались нападению радикалов.