СМИ: Задержанный в Осло подросток из РФ мог придерживаться радикальных взглядов

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СМИ: Задержанный в Осло подросток из РФ мог придерживаться радикальных взглядов

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Фото: © РИА "Новости"

По данным СМИ, об этом могут говорить публикации подростка, якобы сделанные в поддержку терактов.

Государственный обвинитель норвежской Полицейской службы безопасности (ПСБ) заявила, что 17-летний россиянин, задержанный 8 апреля в Осло, мог придерживаться радикальных взглядов. Об этом сообщает NRK.

Согласно данным СМИ, об этом могут говорить публикации якобы в поддержку теракта 11 сентября.

— Я не могу комментировать конкретно это, скажу только, что ПСБ было известно о нём и ранее, и что он мог быть в процессе радикализации, — заявила Катрине Тунстад, добавив, что вокруг россиянина были созданы "некоторые профилактические меры, препятствующие этому".

По словам адвоката россиянина, публикации были сделаны два года назад, сейчас подросток полностью отрицает приверженность подобного рода взглядам.

Напомним, ранее стало известно, что россиянина арестовали по решению суда на две недели по обвинению в незаконном обращении с опасными веществами. Посольство РФ в Норвегии следит за соблюдением прав россиянина.

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