Песков: Семейные отношения в чете Трамп — не вопрос Кремля

Российские власти не вмешиваются во внутренние дела других государств и уж тем более в семейные дела их лидеров, заявил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что члены семьи 45-го президента США Дональда Трампа напрямую влияют на политику государства. Речь, вероятно, идёт о признании второго сына американского президента Эрика Трампа. Он подтвердил информацию о том, что его сестра Иванка уговорила отца ударить по сирийской авиабазе Шайрат в Хомсе.

По словам представителя Кремля, российские власти стараются не вмешиваться во внутренние дела других государств и уж тем более в семейные дела их лидеров.

— Кремль очень внимательно относится к тому, чтобы не вмешиваться во внутренние дела других государств, а тем более — в семейные дела лидеров других государств, и всегда признателен за адекватное проявление взаимности в этом вопросе, — заявил Песков.

Напомним, в ночь с 7 на 8 апреля США ударили 59 крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе Шайрат в Хомсе. Представители США свои действия мотивировали тем, что с данного аэродрома была проведена химатака в провинции Идлиб, не имея при этом никаких доказательств.