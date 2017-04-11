Глава United Airlines принёс извинения выдворенному из самолёта пассажиру

Глава United Airlines Оскар Муньос извинился перед пострадавшим от действий сотрудников авиакомпании пассажиром.

— Никто и никогда не должен подвергаться такому жестокому обращению, — приводит слова Муньоса агентство Associated Press.

Напомним, скандал разразился после того, как на один из рейсов авиакомпании оказалось продано больше билетов, чем было мест в самолёте. Когда никто из пассажиров не согласился покинуть борт, сотрудники службы безопасности силой выволокли одного из них наружу. Этот инцидент уже обошёлся United Airlines примерно в 800 миллионов долларов — на столько снизилась капитализация компании.