Учёный совет НИУ ВШЭ заступился за провинившийся Европейский университет

Ранее петербургский вуз был лишён по решению суда лицензии на образовательную деятельность.

Учёный совет НИУ "Высшая школа экономики" заступился за Европейский университет, у которого недавно была отнята лицензия на образовательную деятельность. Как отмечается на сайте "Вышки", петербургский вуз — "объективно один из ведущих вузов России в сравнении не только с негосударственными, но и с государственными университетами". По словам экспертов ВШЭ, действующая система лицензирования вузов в России не соответствует современному усложнившемуся ландшафту системы образования и её необходимо модернизировать.

Напомним, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 20 марта аннулировал лицензию Европейского университета. В вузе намерены обжаловать решение, которое пока в силу не вступило.

В июле прошлого года Генеральная прокуратура провела комплексную проверку университета после жалобы депутата Виталия Милонова и других активистов. В обращении указывалось, что в вузе нет медпункта, а выдача стипендий ведётся в конвертах в иностранной валюте.

В декабре 2016 года в Европейском университете возобновился учебный процесс, который приостанавливался из-за лишения лицензии.

— Проблема, с которой столкнулся Европейский университет, демонстрирует несоответствие существующей модели лицензирования вузов в России современному усложнившемуся ландшафту системы образования. Сложившийся порядок не позволяет учитывать многообразие вузов в нашей стране. Он ориентирован на средний вуз, работающий на достижение средних показателей для отчётности, проверок и прочих процедур контроля, и затрудняет развитие таких небольших, инновационных организаций высшего образования, как Европейский университет. Но без таких организаций не будет новых образцов деятельности, смелых инноваций.

Необходимо не только найти оперативное решение конкретного вопроса, облегчающее нормальное функционирование Европейского университета по его модели, но и модернизировать систему лицензирования и аккредитации в высшем образовании.

Европейский университет — объективно один из ведущих вузов России в сравнении не только с негосударственными, но и с государственными университетами.

По данным мониторинга эффективности вузов, проводимого Минобрнауки России, показатели Европейского университета более чем в 25 раз превосходят пороговые значения по научно-исследовательской деятельности и более чем в 20 раз — по финансово-экономической. Кроме того, они более чем в пять раз превосходят пороговое значение заработной платы профессорско-преподавательского состава. Всё это — ключевые характеристики деятельности исследовательского университета, интегрированного в мировые академические сети. Такие университеты остро нужны российскому высшему образованию, — сообщает учёный совет ВШЭ.