Что с родителями, чьи дети живут дома, как на свалке?

Лайф выяснил, почему мусор в головах родителей превращается в захламлённые квартиры и сломанные детские жизни.

В московской квартире 18 марта нашли мёртвым семилетнего мальчика. Он был аутистом. За всю жизнь практически не выходил на улицу. Дом, в котором он жил, был завален мусором. Как утверждают соседи, мать погибшего ребёнка практически не появлялась дома, а бабушка страдала накопительством и приносила в квартиру мешки мусора.

Несколькими днями ранее, 10 марта, в другой московской квартире была найдена девочка-маугли, которая так громко плакала, что соседи вызвали полицию. Когда правоохранители открыли квартиру, перед ними предстала жуткая картина: грязь, вонь, горы мусора, во всём этом копалась испуганная пятилетняя малышка, которая несколько дней находилась в квартире одна без еды и воды. Врачи подозревают у её матери серьёзное психическое расстройство.

Накопительство — серьёзная патология, отмечают опрошенные Лайфом эксперты. Когда человек не может ничего выбросить, вещи хранятся без какой-либо сортировки и системности, квартира превращается в хаос. Никуда невозможно пройти, но люди продолжают в этом жить. А родственники и соседи — страдать.

Болезнь большого города

Психолог Анетта Орлова поясняет, что патологическое накопительство — болезнь тех, кто пережил какие-то потрясения. Утрата близкого человека, тяжёлый развод.

Захламление квартиры является для людей "обезболивающим" от их внутренних переживаний. С помощью мусора они компенсируют свою боль или "закрывают" комплексы. "Порою они не могут купить вещи себе и своим детям, поэтому тащат их с помойки", — рассказала психолог Марина Бурмака.

— Ещё одна причина чрезмерного захламления пространства — нелюбовь к себе. И это тоже травма. Нужно разбираться в судьбе человека: почему он настолько не любит себя, что позволяет себе жить в хаосе, каким было его детство, что могло привести к психотравме, — пояснила Бурмака.

Большие города провоцируют обострение психических заболеваний, которые есть у человека, часто в результате большего стресса. Возможно, поэтому оба жутких случая с детьми-маугли, оказавшимися жертвами взрослого патологического накопительства, произошли в таком крупном мегаполисе, как Москва.

Но накопительством страдают люди и в деревнях. Правда, как отмечает Анетта Орлова, там пространства больше: дом, огород, придомовые постройки, поэтому захламление менее выражено, а утилизировать ненужное проще: сжечь, закопать, раздать соседям.

Беспорядок в голове

Взрослые люди часто находят оправдания беспорядку в своей квартире. Даже если там нет такого ужасного хлама, как в домах родителей пострадавших детей-маугли, любой хаос — это не норма.

Мне лень Приберусь завтра. В выходные. Перед Новым годом. Когда-нибудь потом Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Иногда лениться — это нормально. Мы не роботы и порой можем дать себе слабину: не помыть за собой чашку, не убрать фантик, оставить носки на полу. Но если лень становится патологической, нужно обратиться к специалисту и разобраться в причинах проблемы. Ведь человек не сразу перестал мыть квартиру и выбрасывать мусор. Этому, скорее всего, предшествовала какая-то травма.

Пригодится потом Отвезу на дачу, унесу в гараж, приберу на антресоль — зачем добро выбрасывать? Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

— Это не патология, это привязанность к вещам. Если она мешает нормально жить, необходимо выяснить: почему эта вещь ему дорога, что с ней связано, как изменится жизнь человека, если навести порядок, — отметила Анетта Орлова.

Это творческий беспорядок Я творческий человек, поэтому могу себе позволить небрежность во всём Фото: © PxHere

— Я знаю много по-настоящему талантливых людей, которые ужасны в быту. Но с ними рядом, как правило, есть человек, который не стремится к творчеству или карьере, он обеспечивает уют и чистоту в доме и в делах, — рассказала Марина Бурмака.

По мнению психолога, "творческим беспорядком" может прикрываться человек, который действительно достиг чего-то в творчестве. А в остальных случаях нужно разобраться, "творит человек или вытворяет".

Стереотип "если у человека порядок в голове, то порядок и в квартире, и в работе, и в жизни" — не совсем верный, считает Анетта Орлова. Внешний порядок не является гарантом того, что в голове у человека тоже всё по полочкам. А вот внешний беспорядок — это явный показатель внутренних проблем.

Как спасти детей от мусорки

Если вы замечаете, что ваши соседи тащат домой мусор, неопрятны и из их квартиры плохо пахнет, можно попробовать с ними поговорить. Но, как отмечают психологи, скорее всего, вас никто не станет слушать. Люди с психологическими патологиями, как правило, не готовы признавать свои проблемы.

— Люди, страдающие накопительством, абсолютно аргументированно докажут вам, почему они не выбрасывают ту или иную вещь и как она им пригодится, — рассказала Анетта Орлова.

Когда ситуация, на ваш взгляд, требует вмешательства правоохранительных органов и органов опеки, обратитесь к ним. Не нужно ждать плачевных исходов, как это произошло в Москве.

Если вы замечаете захламление квартир своих знакомых и родных, попробуйте с ними поговорить. Пообщайтесь с другими родственниками и друзьями, выслушайте их мнение. Возможно, близкие люди прислушаются к вашим переживаниям. Но, как советует психолог Евгения Подурова, не нужно давить и критиковать. Разговаривать нужно аккуратно. Подбирать фразы, которые могут отозваться в душе человека: "Мы волнуемся за тебя, замечаешь ли ты какие-то изменения? Хочется ли тебе убрать лишнее из жизни?"

Спасти людей от беды могут другие люди. Для этого нужно быть неравнодушным, открытым, умеющим сострадать. Если взрослые порой могут разобраться сами, то детям нужна помощь намного больше, чем нам кажется. Ведь на самом деле они малыши, а не маугли.